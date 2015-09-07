Задержан азербайджанский бизнесмен, разыскиваемый по линии Интерпола

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Задержан азербайджанский бизнесмен, разыскиваемый по "красной линии" Интерпола. Как сообщает Report, Элдаяг Мамедов, разыскиваемый за налоговые преступления, был задержан в Российской Федерации.

Отметим, что в отношении Э.Мамедова было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК Азербайджана (уклонение от уплаты налогов). После этого он был объявлен в розыск по "красной линии" Интерпола.

Суд над Э.Мамедовым состоится в Азербайджане.