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    Задержан азербайджанский бизнесмен, разыскиваемый по линии Интерпола

    Он разыскивался из-за налоговых преступлений

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Задержан азербайджанский бизнесмен, разыскиваемый по "красной линии" Интерпола. Как сообщает Report, Элдаяг Мамедов, разыскиваемый за налоговые преступления, был задержан в Российской Федерации. 

    Отметим, что в отношении Э.Мамедова было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК Азербайджана (уклонение от уплаты налогов). После этого он был объявлен в розыск по "красной линии" Интерпола. 

    Суд над Э.Мамедовым состоится в Азербайджане. 

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