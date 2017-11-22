Зачитано решение суда по взаимным претензиям Azercell и министерства налогов

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Продолжилась судебная тяжба между ООО Azercell Telekom и Национальным департаментом доходов при Минналогов Азербайджана.

Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде завершено судебное заседание по апелляционным жалобам обеих сторон.

На заседании под председательством судьи Валеха Агаева решение суда первой инстанции осталось в силе без изменений.

Отметим, что ООО Azercell Telekom подало в суд на Национальный департамент доходов при Минналогов Азербайджана. ООО, обратившись в Бакинский административно-экономический суд 1, выдвинуло требование об отмене постановления и начисленных дополнительных налогов, финансовых санкций и процентов. Суд частично удовлетворил иск.

Недовольные решением обе стороны подали апелляционную жалобу.