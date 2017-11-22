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    Зачитано решение суда по взаимным претензиям Azercell и министерства налогов

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Продолжилась судебная тяжба между ООО Azercell Telekom и Национальным департаментом доходов при Минналогов Азербайджана.

    Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде завершено судебное заседание по апелляционным жалобам обеих сторон.

    На заседании под председательством судьи Валеха Агаева решение суда первой инстанции осталось в силе без изменений.

    Отметим, что ООО Azercell Telekom подало в суд на Национальный департамент доходов при Минналогов Азербайджана. ООО, обратившись в Бакинский административно-экономический суд 1, выдвинуло требование об отмене постановления и начисленных дополнительных налогов, финансовых санкций и процентов. Суд частично удовлетворил иск.

    Недовольные решением обе стороны подали апелляционную жалобу.

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