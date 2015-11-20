​Зачитан приговор гражданину Узбекистана, нанесшему ножевые ранения жителю Баку

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу гражданина Узбекистана Таира Алиева, обвиняемого в нанесении ножевых ранений.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекера Мамедова был зачитан приговор, согласно которому Т.Алиева приговорили к 3,5 годам тюремного заключения.

Отметим, что инцидент произошел в январе этого года. По сообщению министерства внутренних дел, 16 января жители поселка Рамана Салех Мамедов и Ибрагим Алиев были госпитализированы с ножевыми ранениями.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП было установлено, что С.Мамедова ранил гражданин Узбекистана Таир Алиев, а И.Алиева ранил С.Мамедов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Т.Алиев был задержан.

Он обвиняется по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.