​Зачитан приговор женщине, убившей мужа 8 марта - ФОТО

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Елены Махровой, обвиняемой в убийстве Сабира Гурбанова в доме бывшего мужа народной артистки Азербайджана Нурии Ахмедовой Ханлара Ибадова.

Как отмечает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева гособвинитель потребовал лишить подсудимую свободы сроком на 13 лет.

Выступивший адвокат Е.Махровой заявил, что его подзащитная не собиралась убивать Сабира Гурбанова и попросил заменить статью 120.1 (предумышленное убийство) УК статьей 126.3 (преднамеренное причинение тяжелого ущерба здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Суд предоставил подсудимой последнее слово. Выступившая Е.Махрова заявила, что сожалеет о случившемся и сказала, что не хотела убивать С.Гурбанова.

Судьи ушли на совещание коллегии. Вернувшись, члены коллегии зачитали приговор, согласно которому, выдвинутая в отношении подсудимой статья 120.1 (предумышленное убийство) была заменена статьей 126.3 (преднамеренное причинение тяжелого ущерба здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК. Е.Махрову лишили свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, что убийство произошло 8 марта в поселке Бакиханова Сабунчинского района. Ранее судимый С.Гурбанов и его гражданская жена Е.Махрова проживали в доме Х.Ибадова. Е.Махрова совершила убийство С.Гурбанова на почве конфликта.