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    Зачитан приговор женщине, отравившей в Гусарском районе дочь

    14 июня этого года Луиза Сайпуллаева была доставлена в больницу мертвой

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу Гюльнары Сайпуллаевой, обвиняемой в убийстве своей 5-летней дочери, подмешав ей в молоко отравляющее вещество.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор.

    Г.Сайпуллаеву приговорили к 17 годам тюремного заключения.

    Отметим, что 14 июня этого года 5-летняя Луиза Сайпуллаева из села Хил Гусарского района была доставлена в больницу мертвой. В результате расследования, проведенного сотрудниками органов полиции и прокуратуры, было установлено, что мать девочки Г.Сайпуллаева умышленно убила ребенка, подмешав ей в молоко отравляющее вещество.

    Г.Сайпуллаева была задержана в качестве подозреваемого лица.

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