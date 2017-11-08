Зачитан приговор женщине, отравившей в Гусарском районе дочь

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу Гюльнары Сайпуллаевой, обвиняемой в убийстве своей 5-летней дочери, подмешав ей в молоко отравляющее вещество.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор.

Г.Сайпуллаеву приговорили к 17 годам тюремного заключения.

Отметим, что 14 июня этого года 5-летняя Луиза Сайпуллаева из села Хил Гусарского района была доставлена в больницу мертвой. В результате расследования, проведенного сотрудниками органов полиции и прокуратуры, было установлено, что мать девочки Г.Сайпуллаева умышленно убила ребенка, подмешав ей в молоко отравляющее вещество.

Г.Сайпуллаева была задержана в качестве подозреваемого лица.