Зачитан приговор обвиняемой в устройстве в вуз студента вне тестового экзамена ГКПС

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняемой в мошенничестве Наргиз Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был зачитан приговор.

Суд приговорил Н.Мамедову к 8,5 годам лишения свободы.

Отметим, что Н.Мамедова обвиняется в попытке устройства в вуз студента вне тестового экзамена Государственной комиссии по приему студентов.

Она обвиняется в вымогательстве в 2007 году у Руфата Шарифова 23 тыс. манатов под предлогом устроить его в Азербайджанский государственный экономический университет.

Н.Мамедова обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество) и 310 (присвоение полномочий должностного лица).

Ранее по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям в отношении Н.Мамедовой была применена ст. 70 (условное наказание) УК. Наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет Н.Мамедовой назначили условно и ее освободили из зала суда. Не согласившись с приговором, Генпрокуратура подала апелляционный протест.

В Бакинском апелляционном суде протест гособвинителя был удовлетворен и из приговора исключили ст. 70 (условное наказание) УК.

Н.Мамедова была арестована в зале суда. Ее дело пересмотрели в Бакинском суде по тяжким преступлениям.