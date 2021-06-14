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Оглашен приговор воевавшему в Карабахе ливанскому наемнику - ОБНОВЛЕНО

Оглашен приговор воевавшему в Карабахе ливанскому наемнику - ОБНОВЛЕНО В Ясамальском районном суде завершилось судебное заседание по уголовному делу воевавшего в Карабахе ливанского наемника-террориста Эулджекчяна Викена Абрахама
Происшествия
14 июня 2021 г. 11:15
Оглашен приговор воевавшему в Карабахе ливанскому наемнику - ОБНОВЛЕНО
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В Ясамальском районном суде завершилось судебное заседание по уголовному делу воевавшего в Карабахе ливанского наемника-террориста Эулджекчяна Викена Абрахама.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева обвиняемому зачитан приговор.

По приговору суда Эулджекчян Викен Абрахам был приговорен к 20 годам лишения свободы.

09.37

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда в Баку продолжится судебное заседание по уголовному делу ливанского террориста-наемника Эулджекджияна Викена Абрахамовича, воевавшего в Карабахской войне.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева ожидается оглашение приговора судебной коллегии.

В своем выступлении гособвинитель потребовал для обвиняемого лишения свободы сроком на 20 лет.

В совместном сообщении, поступившем из пресс-службы Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности отмечено, что расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы госбезопасности Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджанской Республики в составе организованной группы, завершилось.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года Эулджекджиян Викен Абрахамович, 1979 года рождения, гражданин Ливанской Республики, житель Бейрута, первоначально принял предложение Овака Кикияна, гражданина Ливанской Республики, принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2 500 долларов США. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он намеренно пересек охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наемники.

Кроме того, Викен Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджанской Республики, с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики.

Викену Эулджекджияну было предъявлено обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на английском языке Lebanese mercenary fighting in Karabakh sentenced to 20 years
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağda döyüşmüş livanlı muzdlu terrorçu 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB-2

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