Оглашен приговор владельцу Торгового центра "AMAY"

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении находящегося под стражей руководителя Торгового центра "AMAY" Абдуллы Абдуллаева, а также Гейдара Рзаева, Мехмана Мамедханлы, Эльшана Новрузова, Видади Гурбанова и Надежды Ильясовой.

Как сообщает Report, на процессе под руководством судьи Афгана Гаджиева обвиняемым был зачитан приговор.

Так, Абдуллу Абдуллаева приговорили к 13-ти годам, а Надежду Ильясову - к 8-ми годам лишения свободы.

Гейдар Рзаев, Мехман Мамедханлы, Эльшан Новрузов, Видади Гурбанов получили по 9 лет условного наказания, 3 года из которых будут испытательным сроком.

Напомним, что А.Абдуллаев был арестован 4 апреля этого года. Согласно официальной информации Генпрокуратуры, проработавший в 2006-2008 годах председателем Наблюдательного совета ОАО "Birlikbank" Абдулла Абдуллаев потратил на ремонтно-строительные работы здания ООО "AMAY" в Хатаинском районе 3 млн. 397 тыс. манатов, предусмотренных по линии Национального фонда помощи предпринимательству для развития сельского хозяйства и других сфер.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Отметим, что ранее выступивший на процессе гособвинитель Фарид Нагиев попросил у суда для Абдуллы Абдуллаева 14 лет лишения свободы, Надежды Исмайловой - 9, а для каждого из обвиняемых - Гейдара Рзаева, Мехмана Мамедханлы, Эльшана Новрузова, Видади Гурбанова по 10 лет тюремного заключения.

На последнем судебном процессе А.Абдуллаев сказал последнее слово и заявил, что не считает себя виновным.