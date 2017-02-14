Зачитан приговор убийце заведующей сектором Милли Меджлиса

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось очередное заседание по уголовному делу Мазахира Гасыми, обвиняемого в убийстве жены топором.

Как сообщает Report, на процессе под предводительством судьи Аловсата Аббасова зачитан приговор.

Решением суда М.Гасыми приговорен к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что убийство произошло 9 сентября прошлого года по адресу Сабаильский район, поселок Баилово, улица Ханлара, д. 10, кв. 4. М.Гасыми нанес удары топором своей жене Фариде Меджидовой. Женщина скончалась на месте от полученных травм. М.Гасыми был задержан.

Убитая Ф.Меджидова работала заведующей сектором в Аппарате Милли Меджлиса. В прошлом году она вышла на пенсию в связи с возрастом. Она работала в Аппарате Милли Меджлиса на различных должностях в общей сложности 30 лет.

По словам близких, между Ф.Меджидовой и ее мужем М.Гасыми возник спор, муж убил ее в корыстных целях.