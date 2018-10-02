Зачитан приговор убийце сотрудника Embawood

Гянджа. 2 октября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе завершился суд по делу подозреваемого в убийстве сотрудника фирмы.

Как сообщает западное бюро Report, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Севиндика Азизова был зачитан приговор жителю Гянджи Эльчину Мамед оглу Мустафаеву 1981 г.р., обвиняемому в убийстве, совершенном в прошлом году в Агстафинском районе. Решением суда, он был признан виновным по статьям 120.1 и 185.1 Уголовного кодекса АР и приговорен к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что в прошлом году на территории села Хатаи Агстафинского района Э.Мустафаев в корыстных целях убил ножом сотрудника фирмы Embawood жителя Гянджи Самира Фикрет оглу Алиева 1977 г.р., затем забрал находившиеся в принадлежащем покойному автомобиле марки ВАЗ-2104 товары, после чего поджег автомобиль и скрылся с места происшествия.