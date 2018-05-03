Зачитан приговор сыну бизнесмена, насмерть сбившего дочь шехида

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Рагима Рагимова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова огласили приговор, согласно которому из приговора исключили статью 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК.

По приговору, Р.Рагимов получил 5 лет тюремного заключения.

Напомним, что в своем выступлении гособвинитель требовал для Р.Рагимова 6 лет лишения свободы.

Отметим, что авария произошла 8 ноября прошлого года в Сабаильском районе Баку. По факту следственным отделом районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК.

Напомним, что 17-летний Р.Рагимов является сыном бизнесмена, главы ОАО "Xırdalan Xəz" Акифа Рагимова.

Погибшая в аварии К.Алекперова была дочерью шехида Эльтона Алекперова.