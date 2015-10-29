Вынесен приговор спортсмену, выдававшему себя во время грабежа за Эльнура Мамедли - ФОТО

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняющихся в грабеже Гусейновой Афсаны Фахраддин гызы (1990 г.р.), ее гражданского супруга Гаджиева Мамедали Адалят оглу (1989 г.р.) и гражданина России Садыгова Гюльгусейна Сакит оглу (1984 г.р).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева был зачитан приговор, согласно которому А.Гусейнову приговорили к 8 годам 6 месяцам, М.Гаджиева - к 10 годам 6 месяцам, а Г.Садыгова к 9 годам 6 месяцам тюремного заключения.

Напомним, что лица, в отношении которых вынесен приговор, арестованы в марте этого года за грабеж.

В ходе операции были задержаны Гусейнова Афсана Фахраддин гызы (1990 г.р.), ее гражданский супруг Гаджиев Мамедали Адалят оглу (1989 г.р.) и гражданин России Садыгов Гюльгусейн Сакит оглу (1984 г.р.). В результате расследования выяснилось, что согласно плану, А.Гусейнова знакомилась на станциях метро с мужчинами и предлагала им интимную связь, приглашая их в свой дом в жилом массиве Вишневка в поселке Бузовна, где всех "жертв" встречал М.Гаджиев, который отнимал у них деньги и мобильные телефоны.

Следствие выяснило, что преступления совершались по плану ранее судимого в Российской Федерации Г.Садыгова.

Отметим, что М.Гаджиев занимается кикбоксингом. Он представлялся своим жертвам как олимпийский чемпион Эльнур Мамедли.