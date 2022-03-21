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Зачитан приговор ранившему полицейского ножом в Биласуваре

Зачитан приговор ранившему полицейского ножом в Биласуваре Зачитан приговор Сарвану Ягубову, обвиняемому в покушении на убийство полицейского в Биласуварском районе, он приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Происшествия
21 марта 2022 г. 10:45
Зачитан приговор ранившему полицейского ножом в Биласуваре

Зачитан приговор Сарвану Ягубову, обвиняемому в покушении на убийство полицейского в Биласуварском районе, он приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Илькина Абдуллаева.

Недовольный решением подсудимый подал апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Ширванском апелляционном суде.

Отметим, что инцидент произошел 30 июля 2021 года в Биласуварском районе.

С.Ягубов в результате конфликта на почве личных отношений ранил своего знакомого, сержанта полиции Гурбана Гурбанова ножом в неслужебное время.

По факту в прокуратуре Джебраильского района было заведено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство).

С.Ягубов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

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