Зачитан приговор ранившему полицейского ножом в Биласуваре

Зачитан приговор Сарвану Ягубову, обвиняемому в покушении на убийство полицейского в Биласуварском районе, он приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Зачитан приговор Сарвану Ягубову, обвиняемому в покушении на убийство полицейского в Биласуварском районе, он приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Илькина Абдуллаева.

Недовольный решением подсудимый подал апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Ширванском апелляционном суде.

Отметим, что инцидент произошел 30 июля 2021 года в Биласуварском районе.

С.Ягубов в результате конфликта на почве личных отношений ранил своего знакомого, сержанта полиции Гурбана Гурбанова ножом в неслужебное время.

По факту в прокуратуре Джебраильского района было заведено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство).

С.Ягубов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.