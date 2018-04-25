Зачитан приговор приближенному Лоту Гули

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Самира Касимова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова был объявлен приговор.

Приговором суда С.Касимов был лишен свободы сроком на 2 года.

Отметим, что С.Касимов обвинялся в незаконном обороте наркотических веществ.

Во время показаний в суде он не признал себя виновным. С.Касимов заявил, что никогда не употреблял наркотики и не занимался их реализацией. Он также сообщил, что был арестован, когда выходил с поминок знакомого.

Напомним, что С.Касимов является приближенным проживающего в Стамбуле "вора в законе" Надира Салифова, известного как Лоту Гули.