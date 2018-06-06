Зачитан приговор председателю и зампреду объединения "Азербайджанские ветераны Афганистана"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над Мухаммедом Велиевым 1961 г.р. и его ровесником Джаваном Ахмедовым, обвиняемых в мошенничестве и получении взятки.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор, согласно которому оба обвиняемых были наказаны условно.

Напомним, что прокурор в своем выступлении просил для М.Велиева и Дж.Ахмедова 8 лет лишения свободы для каждого, из которых 2 года условно-испытательный срок.

Отметим, что М.Велиев является председателем Общественного объединения "Азербайджанские ветераны Афганистана", Дж.Ахмедов – заместителем председателя.

Обоим выдвинуто обвинение по статьям 178 (мошенничество), 311 (получение взятки) и 313 (служебный подлог) УК АР.

По информации, председатель объединения М.Велиев за отвагу на афганской войне был награжден медалями "За боевые заслуги" и "Терегги".