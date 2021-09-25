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Зачитан приговор предпринимателю, убившему знакомого из-за долга в 42 маната

Зачитан приговор предпринимателю, убившему знакомого из-за долга в 42 маната В Шекинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Руслана Халилова, обвиняемого в совершении убийства в Гёйчае.
Происшествия
25 сентября 2021 г. 14:46
Зачитан приговор предпринимателю, убившему знакомого из-за долга в 42 маната

В Шекинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Руслана Халилова, обвиняемого в совершении убийства в Гёйчае.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рафаила Алиева был зачитан приговор.

Решением суда, подсудимый был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Отметим, что по факту умышленного убийства 2 февраля 2020 года жителя Гёйчайского района Полада Салехова в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.

Следствием установлено, что Р.Халилов на почве личных отношений умышленно убил П.Салехова.

Р.Халилов занимался частной предпринимательской деятельностью в Гёйчае. П.Салехов задолжал его магазину 42 маната. На фоне разногласий из-за долга между мужчинами возник конфликт.

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Версия на азербайджанском языке Göyçayda 42 manat borca görə tanışını öldürən sahibkara hökm oxunub

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