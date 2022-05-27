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Зачитан приговор повредившим памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Зачитан приговор повредившим памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву Зачитан приговор Вугару Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемым в повреждении памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву.
Происшествия
27 мая 2022 г. 11:11
Зачитан приговор повредившим памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Зачитан приговор Вугару Тагизаде и Аллахверди Мамедли, обвиняемым в повреждении памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабаильского районного суда Азера Тагиева оглашен приговор, согласно которому Вугар Тагизаде приговорен к 1 году 5 месяцам 28 дням, а Аллахверди Мамедли - к 11 месяцам 28 дням лишения свободы.

Напомним, в январе этого года в социальных сетях распространилось видео поврежденного памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, установленному в центре города, на территории Сабаильского района. На открытии памятника 18 января участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Той же ночью неизвестные сломали четки, находившиеся в руке Тагиева. В кратчайшие сроки поврежденная часть памятника была восстановлена архитектором. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны.

По факту Следственным отделом Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) УК АР.

Решением Сабаильского районного суда в отношении Вугара Тагизаде, 1991 года рождения, и Аллахверди Мамедли, 1996 года рождения, была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinə zərər vuranlara hökm oxunub

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