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Зачитан приговор полковнику упраздненного МНБ

Зачитан приговор полковнику упраздненного МНБ Обвиняемый в мошенничестве экс-начальник Кюрдамирского и Гусарского районных отделений упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ) полковник Бахадир Годжаев приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Происшествия
24 июня 2022 г. 16:58
Зачитан приговор полковнику упраздненного МНБ

Обвиняемый в мошенничестве экс-начальник Кюрдамирского и Гусарского районных отделений упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ) полковник Бахадир Годжаев приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как сообщает Report, решение было оглашено на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Ирады Гасанзаде.

Б.Годжаев некоторое время также работал проректором Лянкяранского государственного университета. Бывшему должностному лицу предъявлено обвинение в присвоении более 70 тыс. манатов.

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