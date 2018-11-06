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    Зачитан приговор пастуху, убившему в Шамахы односельчанина из-за собаки

    Его приговорили к 17 годам тюрьмы

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Натика Биньятова, обвиняемого в совершении убийства. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева был зачитан приговор, согласно которому его осудили на 17 лет. 

    Напомним, что инцидент произошел в жилом массиве Аджидере Шамахинского района. Пастух, житель села Гушчу Заур Сейидага оглу Гаджиев 1980 г.р. был убит из-за собаки соседом Натиком Ширбала оглу Биньятовым 1996 г.р. из охотничьего ружья. 

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