Зачитан приговор пастуху, убившему в Шамахы односельчанина из-за собаки

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Натика Биньятова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева был зачитан приговор, согласно которому его осудили на 17 лет.

Напомним, что инцидент произошел в жилом массиве Аджидере Шамахинского района. Пастух, житель села Гушчу Заур Сейидага оглу Гаджиев 1980 г.р. был убит из-за собаки соседом Натиком Ширбала оглу Биньятовым 1996 г.р. из охотничьего ружья.