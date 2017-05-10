Зачитан приговор обвиняемой в мошенничестве супруге бывшего начальника полиции

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Лейлы Акперовой, обвиняемой в мошенничестве и подделке официальных документов.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова был зачитан приговор, согласно которому, Л.Акперову приговорили к 9-ти годам тюрьмы.

Отметим, что на прошлом судебном заседании выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор потребовал лишить Л.Акперову свободы сроком на 9 лет 6 месяцев.

Напомним, что Л.Акперова обвиняется в присвоении путем мошенничества около 150 тыс. манатов. Она присвоила деньги, обещав гражданам помощь с трудоустройством.

Л.Акперова обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) и 320.1 (подделка официальных документов) УК.

Она является супругой бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками Бинагадинского РУП Махира Акперова.