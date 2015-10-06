​Зачитан приговор мужчине, нанесшему ножевые ранения соседу из-за 30 манатов

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу Салмана Меликова, обвиняющегося в нанесении ножевых ранений Агаталыбу Дадашеву.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова С.Меликову зачитали приговор.

По решению суда его приговорили к 4-м годам тюрьмы.

Отметим, что С.Меликов нанес ножевые ранения соседу Агаталыбу Дадашеву. Спор между мужчинами возник из-за долга в размере 30 манатов.

С.Меликов обвиняется по ст.126.1 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью).