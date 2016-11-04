В Баку вынесен приговор мужчине, до смерти избившего знакомого

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу Насруллы Загидулина, обвиняемого в избиении находившегося в нетрезвом состоянии мужчины, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был вынесен приговор, согласно которому Н.Загидулин был лишен свободы сроком на 11 лет.

Отметим, что инцидент произошел 24 декабря 2014 года в Сабаильском районе. В больницу в нетрезвом состоянии был доставлен житель Баку Игорь Самойленко, который скончался там 27 декабря.

27 декабря Батолова Мая Николаевна обратилась в 8-ое отделение полиции Сабаильского РУП и заявила, что 24 декабря ее сын И.Самойленко был избит неизвестными лицами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 8-го отделения полиции Сабаильского РУП, был задержан житель Баку Н.Загидулин, совершивший преступление.