Вынесен приговор лицам, совершившим кражу из квартиры известного хирурга в Баку

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняющихся в ограблении жителя Астары Эльвина Алиева и его двоюродного брата Анара Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Сабухи Гусейнова был зачитан приговор, согласно которому каждого из подсудимых приговорили к 9 годам тюремного заключения.

Напомним, что в апреле этого года в результате оперативных мероприятий сотрудников 37 отделения полиции Хатаинского РУП, отделения полиции города Лянкяран и отделения полиции Астары был задержан Эльвин Алиев, укравший из квартиры жителя Хатаинского района Кязыми Мирджалала Миркязим оглу 3000 манатов и 7500 долларов.

Была установлена также причастность к преступлению Анара Алиева. В ходе расследования выяснилось, что украденные из квартиры золотые изделия были проданы жителю Лянкярана Физули Зейналову. В результате оперативно-розыскных мероприятий Ф.Зейналов был задержан.

Отметим, что Кязыми Мирджалал 1977 г.р., в квартире которого была совершена кража, является известным хирургом-трансплантологом.

В настоящее время он работает завотделом хирургии и трансплантации органов в Центральной больнице нефтяников Минздрава Азербайджана.