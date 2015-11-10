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    Вынесен приговор лицам, совершившим кражу из квартиры известного хирурга в Баку

    Судебный процесс завершился

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняющихся в ограблении жителя Астары Эльвина Алиева и его двоюродного брата Анара Алиева.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством Сабухи Гусейнова был зачитан приговор, согласно которому каждого из подсудимых приговорили к 9 годам тюремного заключения.

    Напомним, что в апреле этого года в результате оперативных мероприятий сотрудников 37 отделения полиции Хатаинского РУП, отделения полиции города Лянкяран и отделения полиции Астары был задержан Эльвин Алиев, укравший из квартиры жителя Хатаинского района Кязыми Мирджалала Миркязим оглу 3000 манатов и 7500 долларов.

    Была установлена также причастность к преступлению Анара Алиева. В ходе расследования выяснилось, что украденные из квартиры золотые изделия были проданы жителю Лянкярана Физули Зейналову. В результате оперативно-розыскных мероприятий Ф.Зейналов был задержан.

    Отметим, что Кязыми Мирджалал 1977 г.р., в квартире которого была совершена кража, является известным хирургом-трансплантологом.

    В настоящее время он работает завотделом хирургии и трансплантации органов в Центральной больнице нефтяников Минздрава Азербайджана. 

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