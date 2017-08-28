Зачитан приговор кузену Эльдара Махмудова

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде завершилось судебное заседание по делу бывшего директора филиала ОАО Azərtürkbank Ильхама Махмудова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на суде под председательством судьи Эльмана Исаева.

Согласно приговору, И. Махмудов лишен свободы сроком на 1 год и оштрафован на 1000 манатов.

Суд засчитал период заключения И. Махмудова за счет назначенного наказания, он был отпущен в зале суда.

Прокуратура подала апелляцию на приговор, требуя отмены приговора и назначения более жесткого наказания и ареста.

Адвокат И. Махмудова также подал апелляцию, попросив отмены приговора и вынесения оправдательного решения.

Жалобы сторон направлены в Бакинский апелляционный суд на рассмотрение. Дело рассмотрят в ближайшее время.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Ильхам Махмудов с 3 марта 2015 года, работая в Баку директором филиала ОАО Azərtürkbank, открыл на имя супруги своего брата Нураны Махмудовой депозитные счета и перевел на них в общем 103 тыс. манатов по 5 имущественным договорам.

Кроме того, на имя его брата Ильгара Махмудова был положен депозит на сумму 10 тыс. долларов, его супруги Фатимы Махмудовой – 45 тыс. долларов с выплатой 2%.

После Ильхам Махмудов 16 июля 2015 года открыл на имя своей супруги Кямали Махмудовой текущий счет и перевел туда 1100 манатов. На основе доверенности Ильхам Махмудов управлял этими счетами.

4 ноября 2015 года Ильхам Махмудов обманул водителя своего брата Вугара Махмудова Ниджата Мамедова и под видом замены используемой последним пластиковой карты ОАО Kapitalbank пригласил в филиал. Воспользовавшись его доверием и не предупредив Ниджата Мамедова, на его имя был открыт счет в банке. После открытия счета без сведения Н. Мамедова в руководимом филиале банка незаконно были сняты перечисленные на имя супруги его брата Вугара Нураны Махмудовой 1 млн 530 тыс. манатов.

В ноябре 2015 года Ильхам Махмудов был привлечен к ответственности, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения. Ему было предъявлено обвинение по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства) и 313 (служебный подлог) УК.

Напомним, что Ильхам Махмудов является кузеном бывшего министра нацбезопасности Эльдара Махмудова.