Вынесен приговор гражданам Нигерии, занимавшихся продажей фальшивых купюр в Баку

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу граждан Нигерии Обу Онъедика Мосес и Нвадике Эммануэль Чинъере, обвиняющихся в изготовлении, приобретении или же продаже фальшивых денежных купюр или же ценных бумаг.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова обвиняемым был зачитан приговор.

Суд приговорил каждого из них к 10 годам тюремного заключения.

Напомним, что в апреле этого года на основе информации, поступившей в Главное управление по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, при попытке продать 50 фальшивых 100-долларовых купюр на территории Насиминского района были задержаны граждане Нигерии Обу Онъедика Мосес и Нвадике Эммануэль Чинъере. При обыске арендованной ими вместе с 3 гражданами Нигерии, 1 гражданином Камеруна и 1 гражданином Гватемалы квартиры было обнаружено и изъято еще 100 фальшивых купюр каждая номиналом в 100 долларов.

Обу Онъедика Мосес и Нвадике Эммануэль Чинъере обвиняются по ст. 204.3.2 (приобретение с целью продажи и продажа фальшивой валюты в крупном размере) УК.