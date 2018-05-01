Зачитан приговор главреду, обещавшему квартиры в здании для журналистов

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении главного редактора газеты "Zaman Press" Гюндюза Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова огласили приговор, согласно которому Г.Гусейнова приговорили к 8 годам тюрьмы. Также ему запретили заниматься руководящей и журналистской деятельностью в течение 3 лет.

Напомним, что прокурор требовал для Г.Гусейнова лишения свободы сроком на 9 лет.

Согласно обвинительному акту, Г.Гусейнов считается виновным в присвоении путем мошенничества со своих работников свыше 264 000 манатов.

Ему предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса.

Допрошенная на суде в качестве свидетеля Света Гараева отметила, что ее муж Байрам Исмайлов признан потерпевшим по уголовному делу:

"Мой муж скончался. Гюндюз Гусейнов взял у моего супруга 33 тыс. манатов, взамен выдал фальшивое журналистское удостоверение и обещал квартиру в строящемся для журналистов доме".

В своих показаниях свидетельница Халида Исмаилова заявила, что работала в газете "Zaman Press" и отдала руководителю издания Г.Гусейнову 42 тыс. манатов:

"В газете я проработала 6 месяцев. Я отдавала в газету статьи от имени покойной матери. Моя мама преподавала в школе. Гюндюз Гусейнов пообещал мне квартиру в доме для журналистов. Я дала ему 42 тыс. манатов, но он не сдержал слова".