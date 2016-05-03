Вынесен приговор еще одному арестованному в связи с событиями в Нардаране

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Надира Гадирова, арестованного в связи с событиями в Нардаране.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зии Ширинова был зачитан приговор.

Н.Гадиров приговорен к лишению свободы сроком на 2 года.

Напомним, что государственный обвинитель требовал для Н.Гадирова 2 года и 9 месяцев лишения свободы.

Отметим, что 26 ноября 2015 года министерство внутренних дел провело специальную операцию в поселке Нардаран. В ходе операции сотрудникам полиции было оказано сопротивление, по ним открыли огонь, бросили ручную гранату. Был открыт ответный огонь, в результате которого убиты 4 члена преступной группировки, несколько человек ранены. Двое сотрудников полиции героически погибли. В качестве вещественных доказательств с места происшествия изъято большое количество оружия, гранат, холодного оружия и т.д.

В результате операции были задержаны члены преступной группировки во главе с Талехом Багировым, в том числе, Н.Гадиров. Он обвинялся по ст. 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.