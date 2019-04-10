Зачитан приговор чемпиону Азербайджана, зарезавшему соседа на Абшероне

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Мурада Годжаева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого ущерба здоровью.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор.
Приговором суда М.Годжаев был приговорен к тюремному заключению сроком на 4 года.
Напомним, что в своем выступлении прокурор попросил осудить М.Годжаева на 4 года и 6 месяцев лишения свободы.
Отметим, что инцидент произошел в апреле прошлого года в поселке Мехтиабад Абшеронского района. М.Годжаев 2000 г.р. на почве спора нанес соседу Хикмету Ахмедову 8 ножевых ранений. Жизнь доставленного в больницу пострадавшего удалось спасти.
После инцидента М.Годжаев отправился на военную службу и был арестован в №-ской воинской части. Ему было выдвинуто обвинение по статье 126.1 (умышленное нанесение тяжко время здоровью) УК.
Напомним, что М.Годжаев занимается кибоксингом, несколько лет назад он завоевал титул чемпиона Азербайджана.
İsmayıl NəsibliАвтор новости