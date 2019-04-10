Зачитан приговор чемпиону Азербайджана, зарезавшему соседа на Абшероне

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Мурада Годжаева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого ущерба здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор.

Приговором суда М.Годжаев был приговорен к тюремному заключению сроком на 4 года.

Напомним, что в своем выступлении прокурор попросил осудить М.Годжаева на 4 года и 6 месяцев лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в апреле прошлого года в поселке Мехтиабад Абшеронского района. М.Годжаев 2000 г.р. на почве спора нанес соседу Хикмету Ахмедову 8 ножевых ранений. Жизнь доставленного в больницу пострадавшего удалось спасти.

После инцидента М.Годжаев отправился на военную службу и был арестован в №-ской воинской части. Ему было выдвинуто обвинение по статье 126.1 (умышленное нанесение тяжко время здоровью) УК.

Напомним, что М.Годжаев занимается кибоксингом, несколько лет назад он завоевал титул чемпиона Азербайджана.