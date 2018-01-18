Зачитан приговор бывшему ректору Гянджинского филиала Азербайджанского института учителей

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего ректора Гянджинского филиала Азербайджанского института учителей Рамиза Мамедова.

Как сообщает западное бюро Report, на процессе под председательством судьи Забиля Гасымова зачитан приговор.

Решением суда, в отношении Р.Мамедова применили ст. 70 (условное осуждение) УК, ему назначили испытательный срок и освободили из зала суда.

Отметим, что с 2000 по 2013 год Р.Мамедов проработал ректором Гянджинского филиала Азербайджанского института учителей. В результате проведенных министерством образования в 2013 году проверок его освободили от занимаемой должности. Выявили дипломы на имена не обучавшихся в закрывшемся учебном заведении лиц, имена которых не были внесены в журнал и книгу приказов.

В его отношении выдвинули обвинение по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.