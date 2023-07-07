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Оглашен приговор армянским диверсантам, нарушившим государственную границу в Зангилане

Оглашен приговор армянским диверсантам, нарушившим государственную границу в Зангилане Сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих - граждан Армении Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича, обвиняемых в нарушении государственной грани
Происшествия
7 июля 2023 г. 11:49
Оглашен приговор армянским диверсантам, нарушившим государственную границу в Зангилане

Сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих - граждан Армении Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова адвокаты обвиняемых выступили с защитной речью, а армянские военные выступили с последним словом.

Позже суд огласил приговор.

Приговором суда каждый из обвиняемых приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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