Оглашен приговор армянским диверсантам, нарушившим государственную границу в Зангилане

Сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих - граждан Армении Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича, обвиняемых в нарушении государственной грани

Сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих - граждан Армении Овагимяна Арутюна Юриковича и Казаряна Карена Ашотовича, обвиняемых в нарушении государственной границы Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фахмина Гумбатова адвокаты обвиняемых выступили с защитной речью, а армянские военные выступили с последним словом.

Позже суд огласил приговор.

Приговором суда каждый из обвиняемых приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.