 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Зачитан приговор арестованному в Баку гражданину России армянского происхождения

    Его лишили свободы сроком на 8 лет

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу арестованного в Баку гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева был зачитан приговор. 

    По приговору суда М.Уелданов лишен свободы сроком на 8 лет.

    Отметим, что 28 июля прошлого года в Баку был задержан гражданин России М.Уелданов.

    В его отношении выдвинуто обвинение, связанное с незаконным оборотом наркотических веществ.

    Затем, со ссылкой на сестру М.Уелданова Марианну Мирзоян, армянские СМИ и российские проармянские печатные органы распространили информацию о том, что якобы М.Уелданов был задержан в Баку из-за национальной принадлежности.

    Он обвиняется по ст.234.4.3 (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере) УК. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi