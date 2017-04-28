Зачитан приговор арестованному в Баку гражданину России армянского происхождения

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу арестованного в Баку гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева был зачитан приговор.

По приговору суда М.Уелданов лишен свободы сроком на 8 лет.

Отметим, что 28 июля прошлого года в Баку был задержан гражданин России М.Уелданов.

В его отношении выдвинуто обвинение, связанное с незаконным оборотом наркотических веществ.

Затем, со ссылкой на сестру М.Уелданова Марианну Мирзоян, армянские СМИ и российские проармянские печатные органы распространили информацию о том, что якобы М.Уелданов был задержан в Баку из-за национальной принадлежности.

Он обвиняется по ст.234.4.3 (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере) УК.