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За выходные с банковских карт граждан похищено более 13 тыс. манатов

За выходные с банковских карт граждан похищено более 13 тыс. манатов За выходные с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 13 тыс. манатов.
Происшествия
12 мая 2025 г. 09:39
За выходные с банковских карт граждан похищено более 13 тыс. манатов

За выходные с банковских карт граждан Азербайджана кибермошенники похитили более 13 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

По информации ведомства, 10 и 11 мая с карт граждан были похищены суммы в размере от 7 до 11 000 манатов. Мошенники использовали различные способы, чтобы получить доступ к средствам.

В МВД напомнили, что CVV/CVC-коды, OTP-пароли, логины, пароли и PIN-коды являются конфиденциальными данными, которые нельзя передавать третьим лицам. В случае утечки этой информации злоумышленники могут причинить финансовый ущерб, в том числе через оформление кредита на имя владельца карты.

В ведомстве призвали граждан с осторожностью относиться к подозрительным звонкам и предложениям о "выгодных" инвестициях, страховании, трудоустройстве за границей и других операциях, якобы связанных с безопасностью банковских счетов.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu vətəndaşların bank kartlarından 13 min manatdan çox pul oğurlanıb

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