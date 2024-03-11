За сутки в Сумгайыте с симптомами отравления угарным газом госпитализированы пять человек

В Сумгайыте за сутки с симптомами отравления угарным газом госпитализированы пять человек.
Об этом сообщает корреспондент местного бюро
Согласно информации, случаи были зафиксированы в двух разных местах города.
Так, жители Сумгайыта Фаргана Эльбрус гызы Мехтиева (2003 г.р.), Афсана Эльбрус гызы Мехтиева (2005) и Фидан Сулейман гызы Абдуллаева (2003) отравились в частном доме в квартале, именуемом "Бетонзавод", а Нигяр Мирдовлят гызы Джафарова (1956) и Нармин Эльгюн гызы Астанова (2005) отравились угарным газом в доме в 4-м микрорайоне города.
В обоих случаях пострадавшие своевременно были доставлены в Сумгайытскую городскую больницу скорой помощи.