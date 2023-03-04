За сутки в Гаджигабуле произошло пять землетрясений

В Гаджигабульском районе в пятый раз за сутки произошло землетрясение.

В Гаджигабульском районе в пятый раз за сутки произошло землетрясение.

Как сообщили Report в Центре сейсмологической службы Республики при Национальной академии наук Азербайджана, в 20:12 по местному времени в Гаджигабульском районе, в 30 километрах к северо-западу от станции Ширван, зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения магнитудой 3,1 находился на глубине 2 километров. Также в 20:28 толчки были зафиксированы толчки в 25 километрах к северо-западу от станции Ширван. Очаг землетрясения магнитудой 3,7 находился на глубине 2 километров.

Землетрясение и в этот раз не ощущалось.