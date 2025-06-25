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За сутки с банковских карт граждан похищено более 4 тыс. манатов

За сутки с банковских карт граждан похищено более 4 тыс. манатов За сутки с банковских карт граждан похищено более 4 тыс. манатов
Происшествия
25 июня 2025 г. 11:38
За сутки с банковских карт граждан похищено более 4 тыс. манатов

В Азербайджане за минувшие сутки с банковских карт граждан было похищено более 4 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что 24 июня в органы полиции поступили обращения по фактам несанкционированного списания денежных средств с карт. Установлено, что злоумышленники похитили суммы в размере от 25 до 3058 манатов.

Отмечается, что подобные преступления происходят в результате передачи гражданами третьим лицам конфиденциальной информации, такой как CVV/CVC-коды, срок действия карт и одноразовые OTP-коды.

В МВД напомнили, что не следует передавать данные банковских карт, даже если звонящий представляется сотрудником банка или какого-либо госоргана. В случае подозрительной активности необходимо немедленно прекратить контакт и обратиться в полицию.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşların bank kartlarından 4 min manatdan çox vəsait oğurlanıb

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