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За сутки с банковских карт граждан Азербайджана похищено более 5 тыс. манатов

За сутки с банковских карт граждан Азербайджана похищено более 5 тыс. манатов За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана с использованием различных методов было похищено более 5 тыс. манатов.
Происшествия
30 мая 2025 г. 11:12
За сутки с банковских карт граждан Азербайджана похищено более 5 тыс. манатов

За минувшие сутки с банковских карт граждан Азербайджана с использованием различных методов было похищено более 5 тыс. манатов.

Как сообщили Report в МВД, среди случаев - кражи на суммы 2 250, 1 200, 1 145, 350, 170, 155, 80, 58, 50 и 25 манатов.

В Министерстве внутренних дел напомнили, что коды CVV/CVC, а также OTP-коды, поступающие по SMS, являются конфиденциальными данными. Их передача посторонним может привести к потере как собственных средств, так и к оформлению кредитов на имя владельца карты.

Граждан призвали не верить сомнительным предложениям, связанным с получением прибыли, страховкой, визовой поддержкой или банковскими операциями. Все такие звонки и сообщения следует немедленно блокировать.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşların bank kartlarından ötən gün 5 min manatdan çox pul oğurlanıb

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