За шесть месяцев этого года зарегистрировано 5 675 преступлений, связанных с наркотиками

В первой половине текущего года было зарегистрировано 5675 фактов преступлений, связанных с наркотиками.

В первой половине текущего года было зарегистрировано 5675 фактов преступлений, связанных с наркотиками.

Как передает Report, об этом сообщила постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Отмечается, что 1734 из них связаны с незаконной продажей наркотических средств, 3 822 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 116 - с незаконным выращиванием и культивированием наркосодержащих растений, а 3 - с другими преступлениями.