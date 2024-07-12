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За шесть месяцев этого года зарегистрировано 5 675 преступлений, связанных с наркотиками

За шесть месяцев этого года зарегистрировано 5 675 преступлений, связанных с наркотиками В первой половине текущего года было зарегистрировано 5675 фактов преступлений, связанных с наркотиками.
Происшествия
12 июля 2024 г. 17:08
За шесть месяцев этого года зарегистрировано 5 675 преступлений, связанных с наркотиками

В первой половине текущего года было зарегистрировано 5675 фактов преступлений, связанных с наркотиками.

Как передает Report, об этом сообщила постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Отмечается, что 1734 из них связаны с незаконной продажей наркотических средств, 3 822 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 116 - с незаконным выращиванием и культивированием наркосодержащих растений, а 3 - с другими преступлениями.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin altı ayında qanunsuz narkotik satışı ilə bağlı 5 675 cinayət faktı aşkarlanıb

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