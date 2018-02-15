За прошедший день произошло 4 ДТП, в результате 5 человек погибли, 2 человека пострадали

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 109 фактов преступлений. 18 из них с раскрыто по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 43 человека задержаны в связи с нахождением в розыске и переданы по назначению.

Сообщается, что на автомобильных дорогах республики произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате 5 человек погибли, 2 человека пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 8 фактов, связанных с наркотиками и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 25 человек.