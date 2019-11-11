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За прошедшие выходные в ДТП погибли 9 человек

За прошедшие выходные в ДТП погибли 9 человек

Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел Азербайджана преступлений и происшествий за прошедшие выходные.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, на территории республики 31 преступление было раскрыто по "горячим следам".

Раскрыто 9 преступлений, совершенных в предшествующие периоды. Задержаны и переданы по назначению 19 разыскиваемых лиц, из них 12 должников.

На дорогах республики произошло 8 тяжелых ДТП, в которых погибли 9 человек, 7 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были выявлены 14 фактов незаконного оборота наркотиков.

По подозрению в совершении преступлений задержано 44 человека.

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