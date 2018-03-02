За прошедшие сутки на территории страны зафиксировано 96 фактов преступления

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ За минувший день органами внутренних дел было зафиксировано 96 правонарушений, из которых 15 были раскрыты по горячим следам.

По сообщениям Report полученным от МВД, также были раскрыты 20 ранее не завершенных дел.

19 лиц, находящихся в розыске были переданы по назначению.

На автомобильных дорогах Республики было зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека погибли, 5 получили повреждения.

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных со стороны сотрудников органов внутренних дел было выявлено 7 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 24 лица подозреваемые в совершения преступления.