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    За прошедшие сутки на территории страны зафиксировано 111 фактов преступления

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 111 фактов преступлений, 25 из них были раскрыты по "горячим следам".

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, задержано и передано по назначению 29 лиц, находящихся в розыске.

    На автомобильных дорогах республики произошло 5 дорожно-транспортных происшествия, в результате 2 человека погибли, 6 пострадал.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 12 фактов, связанных с наркотиками, 5 с незаконным хранением оружия.

    По подозрению в совершении преступления задержаны 27 человек.

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