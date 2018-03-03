За прошедшие сутки на территории страны зафиксировано 111 фактов преступления

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 111 фактов преступлений, 25 из них были раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, задержано и передано по назначению 29 лиц, находящихся в розыске.

На автомобильных дорогах республики произошло 5 дорожно-транспортных происшествия, в результате 2 человека погибли, 6 пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 12 фактов, связанных с наркотиками, 5 с незаконным хранением оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 27 человек.