​За продажу фальшивых долларов в Баку задержаны 7 иностранных граждан

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана проведена еще одна успешная операция по борьбе с преступностью. Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, по оперативной информации, поступившей в управление по борьбе с организованной преступностью, были задержаны граждане Нигерии Обу Оньедика Мосес и Нвадике Эммануэль Джихинйере, которые пытались реализовать на территории Насиминского района 50 фальшивых купюр достоинством в 100 долларов США.

При досмотре квартиры, где проживали задержанные вместе с тремя гражданами Нигерии, одним гражданином Камеруна и одним гражданином Гватемалы, было найдено и изъято еще 100 штук 100-долларовых купюр.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.