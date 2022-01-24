За преступления против азербайджанцев 297 армян объявлены в розыск

В связи с преступлениями против мира и человечности, а также военными преступлениями, совершенными членами незаконных армянских вооруженных формирований в отношении азербайджанцев, в Военной прокуратуре Азербайджана на сегодняшний день по статьям 103 (ген

В связи с преступлениями против мира и человечности, а также военными преступлениями, совершенными членами незаконных армянских вооруженных формирований в отношении азербайджанцев, в Военной прокуратуре Азербайджана на сегодняшний день по статьям 103 (геноцид), 113 (пытки), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) и др. статьям УК АР вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых и объявлены в розыск 297 человек.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Камран Алиев на расширенном заседании коллегии.