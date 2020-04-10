МВД: За последний месяц обезврежено 106 преступных группировок

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Полиция продолжает меры по борьбе с преступностью, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной Министерством внутренних дел информации.

Отмечается, что за последний месяц удалось раскрыть большинство совершенных преступлений (1 186), 1 860 человек были привлечены к ответственности, задержаны 485 объявленных в розыск лиц, обезврежено 106 преступных группировок.

Из незаконного оборота изъято 260 кг наркотиков, за подобного рода преступления 353 человека привлечены к ответственности.