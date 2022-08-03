За последний месяц были задержаны 59 наркоторговцев

В ходе операций, проведенных за месяц сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД были задержаны 8 организованных преступных групп и 59 их членов, занимающиеся онлайн сбытом наркотических средств и культивацией наркосод

В ходе операций, проведенных за месяц сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД были задержаны 8 организованных преступных групп и 59 их членов, занимающиеся онлайн сбытом наркотических средств и культивацией наркосодержащих растений.

Как сообщили Report в МВД, в целом у этих лиц было изъято 331 кг наркотических средств и психотропных веществ, 2261 психотропная таблетка, 2921 кустов культивированной конопли, 2 пистолета и холодное оружие.

По фактам были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, в отношении каждого из задержанных принята мера пресечения в виде ареста.