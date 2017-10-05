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    За последние три дня в ДТП в Азербайджане погибли 8 человек

    Кямран Алиев: Большинство аварий составили столкновения автомобилей и наезды на пешеходов© Report

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ За последние три дня в Азербайджане было зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия.

    Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Кямран Алиев.

    Он отметил, что во время аварий на дорогах страны в дождливые дни - 2-4 октября погибли 8 человек, 34 человека пострадали.

    "Большинство аварий составили столкновения автомобилей и наезды на пешеходов",- добавил К. Алиев.

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