За последние две недели 300 граждан Азербайджана депортированы из Баварии

Число граждан Азербайджана, депортированных из германской провинции Бавария за последние две недели, достигло 300 человек.

Как сообщает европейское бюро Report, из названной провинции в Азербайджан двумя авиарейсами были отправлены граждане, которым было отказано в предоставлении убежища, в отношении которых имелись судебные решения, и граждане, долгое время незаконно проживавшие в Германии.

В ночные часы сотрудники полиции и миграционной службы доставили граждан нашей страны в аэропорт Мюнхена для депортации.

Большинство депортированных азербайджанцев - семьи в составе 3-4 человек.

Среди них были и те, кто хотел добровольно вернуться в Азербайджан, отказавшись от запроса на убежище. Они были доставлены в аэропорт в сопровождении сотрудников Международной организации по миграции.

Ранее глава Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов заявлял об ожидаемой реадмисии в Азербайджан 1385 граждан страны, незаконно проживающих в Европе.