​За последние два месяца в Азербайджане от укуса змей пострадали 34 человека

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения обнародовало статистику зарегистрированных в Азербайджане с мая случаев, связанных с укусами змей.
Как сообщили Report из министерства, в Республиканский токсикологический центр с этим диагнозом обратились 34 человека.
Большинство случаев укуса змей приходятся на долю Баку и окрестных поселков.
За указанное время в больницы обратились также 4 человека, ужаленные скорпионами.
Всех пострадавших удалось спасти.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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