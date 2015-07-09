​За последние два месяца в Азербайджане от укуса змей пострадали 34 человека

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения обнародовало статистику зарегистрированных в Азербайджане с мая случаев, связанных с укусами змей.

Как сообщили Report из министерства, в Республиканский токсикологический центр с этим диагнозом обратились 34 человека.

Большинство случаев укуса змей приходятся на долю Баку и окрестных поселков.

За указанное время в больницы обратились также 4 человека, ужаленные скорпионами.

Всех пострадавших удалось спасти.