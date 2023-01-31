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За последние два года от мин и НРБ очищено более 63 тыс. га территории

За последние два года от мин и НРБ очищено более 63 тыс. га территории В 2021-2022 гг. от мин и неразорвавшихся боеприпасов в общей сложности было очищено более 63 тыс. гектаров территории.
Происшествия
31 января 2023 г. 13:47
За последние два года от мин и НРБ очищено более 63 тыс. га территории

В 2021-2022 гг. от мин и неразорвавшихся боеприпасов в общей сложности было очищено более 63 тыс. гектаров территории.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов сказал журналистам.

По его словам, за этот период был завершен ряд стратегических проектов: "В 2021 году были завершены работы, связанные с дорогой Победы, железной дорогой Агдам-Барда. Также завершена очистка основной линии по проекту железной дороги Горадиз-Агбенд и автомобильной дороги Горадиз-Агбенд. Наша работа заключается в сопровождении проектов, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях. В конце каждого года Кабинет министров утверждает предстоящие проекты и территории, и в соответствии с ними мы выполняем операции по разминированию".

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Версия на английском языке Over 63,000 hectares cleared of mines in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Son iki ildə mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənmiş sahə açıqlanıb

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